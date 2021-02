Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel ging zu Bruch

Etterwinden (ots)

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:00 Uhr die Landstraße von Ruhla nach Etterwinden. Ihm kam ein unbekannter Autofahrer entgegen, der nicht am äußerst rechten Fahrbahnrand fuhr. Der 24-Jährige versuchte noch, nach rechts auszuweichen, dennoch stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen den Spiegel des BMW. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei de Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

