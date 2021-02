Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Mietwohnung eingebrochen

Suhl (ots)

Ein Einbrecher machte sich am Dienstag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in einer Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goldbachstraße in Suhl zu schaffen. Er nutzte die Abwesenheit des Wohnungsinhabers und entwendete aus einer Vitrine 1.000 Euro Bargeld. Auf andere Wertgegenstände hatte es der Täter hingegen nicht abgesehen und verschwand nach dem Diebstahl des Geldes unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell