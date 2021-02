Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Briefkasten aufgebrochen

Hildburghausen (ots)

Ein Unbekannter machte sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag an einem Briefkasten, der im Flur eines Hauses in der Schlossparkpassage in Hildburghausen angebracht war, zu schaffen. Er brach den Kasten auf und entwendete den Inhalt. Unerkannt flüchtete er anschließend vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

