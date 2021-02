Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag beide Kennzeichen eines PKW, der auf einem Firmengelände in der Wallrabser Straße in Hildburghausen abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

