Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigungen in Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen drei Fensterscheiben eines Hauses in der Schlossparkpassage in Hildburghausen mit grüner Farbe. Zudem zündeten unbekannte Täter im Kellergeschoss des Hauses Papierreste an. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Während der Anzeigenaufnahme wurden weitere Sachbeschädigungen gemeldet. Die Schmierfinken machten sich auch an vier Fenstern des Postamtes in der Friedrich-Rückert-Straße zu schaffen. Ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

