Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pavillon und Jalousie beschädigt

Wasungen (ots)

Unbekannte beschädigten am Samstag gegen 3:00 Uhr einen Pavillon, der vor einem Geschäft auf dem Markt in Wasungen aufgestellt war. Zudem zerrissen sie den Stoff der Außenjalousie am Schaufenster des Ladens. Ein Schaden von ca. 1.100 Euro entstand. Der Ladeninhaber hörte zur Tatzeit Stimmen und andere Geräusche, konnte aber keinen Hinweis auf die Täter geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

