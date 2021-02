Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe der Haustür beschädigt

Bad Liebenstein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Sonntag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr die Scheibe einer Hauseingangstür in der Alten Bahnhofstraße in Bad Liebenstein. Ein Schaden von ca. 250 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

