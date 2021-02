Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel aneinander gestoßen

Bad Liebenstein (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen BMW befuhr am Sonntag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr die Strecke von Winterstein nach Bad Liebenstein. Dabei geriet er zu weit in die Fahrbahnmitte und stieß an den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW. Der BMW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

