Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht, aber Ort unklar

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagvormittag einen VW im Bereich der Fahrertür sowie des vorderen linken Kotflügels und flüchtete anschließend unerlaubt. Der VW-Fahrer konnte drei mögliche Unfallorte benennen - der Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen, am Rhönblick in Bad Salzungen oder auf dem Parkplatz einer Physiotherapie in der Straße "Hinter dem Schloß" in Dermbach. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

