Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Geisa (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Freitag in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:30 Uhr einen Peugeot, der in der Straße "Am Steinigt" in Geisa geparkt war. Der Unbekannte beschädigte vermutlich mit einem Schlüssel die gesamte Fahrerseite. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

