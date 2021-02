Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hänger beschädigte Haus

Floh-Seligenthal (ots)

Ein Transporter, der mit mehreren Gebrauchtwagen beladen war, befuhr am Montag gegen 11:20 Uhr von der Karlstraße in die Gartenstraße in Floh. Der Hänger blieb an einem Haus hängen, wobei Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Der Fahrer fuhr danach einfach weiter in Richtung Tambach-Dietharz. Der 34-jährige Verursacher konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell