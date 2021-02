Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Kontrolle Betäubungsmittel festgestellt

Zella-Mehlis (ots)

Polizisten kontrollierten Montagabend einen 21-Jährigen in der Hauptstraße in Zella-Mehlis. Da er sich nicht ausweisen konnte, überprüften die Beamten seine mitgeführten Sachen. Sie entdeckten dabei Betäubungsmittel in der Geldbörse des Mannes. Dieses stellten sie sicher und fertigten eine Anzeige. Kurze Zeit später nahmen die Polizisten staken Cannabisgeruch bei einem 39-Jährigen wahr, den sie ebenfalls in der Hauptstraße kontrollierten. Der Mann übergab den Beamten freiwillig eine Pappschachtel mit Drogen und Betäubungsmittelutensilien. Er erhielt ebenfalls eine Anzeige.

