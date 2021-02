Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Bad Salzungen (ots)

Sonntagvormittag erhielt die Polizei die Mitteilung, dass Unbekannte die Reifen eines VW Sharan zerstachen, der in der Theo-Neubauer-Straße in Bad Salzungen geparkt war. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell