Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad-Fahrer stürzte

Meiningen (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache stürzte am Sonntag gegen 13:30 Uhr ein Fahrrad-Fahrer auf der Marienstraße in Meiningen. Der Mann verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

