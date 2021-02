Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter wurde gestört

Suhl (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag gegen 5:30 Uhr unberechtigt Zutritt über den Gartenzaun eines umfriedeten Grundstückes in der Alten Schleusinger Straße in Suhl und beschädigten dort die Fenster im Erdgeschoss des benachbarten Einfamilienhauses. Durch das Fenster gelangte einer der Männer in das Haus, wo er von einer Zeugin überrascht wurde. Er flüchtete daraufhin gemeinsam mit einem weiteren Täter in das benachbarte Waldgebiet und weiter in Richtung "Neuer Friedberg". Aufgrund der Spurenalge wird angenommen, dass insgesamt drei Unbekannte an der Tat beteiligt waren. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

