Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Meiningen (ots)

Am 30.01.2021 wurde bei der hiesigen Dienststelle, der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, der Einbruch in einen Keller in der Nachtigallenstraße 1 in Meiningen angezeigt. Demnach drangen Unbekannte im Tatzeitraum vom 21.01. zum 30.01.2021 gewaltsam in den Keller des Geschädigten ein. Die Täter entwendeten hierbei 12 Koffer mit persönlichen Gegenständen mit einem bis dato nicht bezifferbaren Gesamtwert. Die Polizeiinspektion-Meiningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 03693-591 224 entgegengenommen.

