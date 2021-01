Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ackerflächen stark beschädigt

Rohr (ots)

Unbekannte befuhren mit einem Geländewagen oder mindestens mit einem Allradfahrzeug in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstagmorgen die Ackerflächen der Agrargenossenschaften aus Rohr und Dillstädt. Betroffen sind die Flächen in der Flur am Dolmarblick und in der Nähe des Rastplatzes Dolmar an der Autobahn 71. Der Unbekannte ließ sein Fahrzeug driften und riss auf diese Weise das Erdreich in der Ackerfläche auf. Die bereits eingebrachte Saat wurde auf einer Fläche von 40 x 40 Metern beschädigt und zudem entstand eine 100 Meter lange Fahrspur. Ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

