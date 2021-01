Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen die Verordnung verstoßen

Schmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bemerkten Donnerstagabend auf ihrer Streifenfahrt in der Bahnhofstraße in Schmalkalden, dass sich jemand in der dortigen Spielothek aufhielt. Die Kontrolle ergab, dass insgesamt acht Personen im Objekt waren und somit gegen die bestehende Eindämmungsverordnung verstießen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

