Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Räumfahrzeug

Suhl (ots)

Der Fahrer eines kleinen Winterdienstfahrzeuges befuhr Donnerstagmorgen in der Zeit von 5:30 Uhr bis 6:40 Uhr die Friedensstraße in Suhl. Dabei stieß er an einen VW, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war und schob diesen ein Stück nach vorn. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Ermittlungen führten zu dem beasgten Räumfahrzeug, dennoch werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

