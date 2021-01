Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schon wieder geklaute Kennzeichen

Kloster Veilsdorf (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierte Freitagnacht (29.01.2021) einen Audi, der in der Bürdener Straße in Kloster Veilsdorf geparkt war. An dem PKW waren Kennzeichen angebracht, die zuvor von einem anderen Fahrzeug entwendet worden waren. Erst zu Beginn dieser Woche wurde ein anderes geklautes Kennzeichen an diesem Fahrzeug festgestellt. Die Beamten nahmen die Anzeige gegen den 32-jährigen Fahrzeugnutzer auf. Die Ermittlungen dauern an.

