Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kurve zu eng genommen

Christes (ots)

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer stieß in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen gegen einen Brunnen in der Schmalkalder Straße in Christes. Der Brummifahrer hat ersten Erkenntnissen nach, beim Abbiegen nach rechts die Kurve zu eng genommen. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden geben sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

