Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschlagnahmt

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei bemerkten Mittwochnachmittag einen Citroen-Fahrer in der Ernestinerstraße in Meiningen. Sie wollten den Fahrer kontrollieren, doch der beschleunigte und stellte letztendlich seinen PKW in der Schlundgasse ab. Die Kontrolle zeigte, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und er gab zudem an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Einen Vortest lehnte er ab und musste daraufhin die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Da dies nicht das erste Mal gewesen war, dass er ohne Fahrerlaubnis und berauscht am Straßenverkehr teilnahm, wurde der zuständige Staatsanwalt kontaktiert. Dieser ordnete die Beschlagnahme des Citroen an, der daraufhin abgeschleppt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell