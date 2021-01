Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebin

Suhl (ots)

Eine 29-jährige Frau begab sich Mittwochnachmittag in ein Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Sie nahm sich ein Ladekabel aus dem Regal und steckte es in ihre Jackentasche. Anschließend wollte sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Der Detektiv hinderte sie daran und informierte die Polizei. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.

