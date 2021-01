Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet

Barchfeld (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen fiel Dienstagabend ein Transporter in Barchfeld auf. Sie wollten den Fahrer kontrollieren, mussten dafür aber den Streifenwagen wenden. Diese kurze Zeit nutze der Fahrer, um aufs Gaspedal zu treten und zu flüchten. Mit einer weiteren Streifenwagenbesatzung wurde nach dem Flüchtigen gesucht und dieser auch gefunden. Der Transporter sollte gestoppt werden. Der Autofahrer verringerte auch seine Geschwindigkeit, durchbrach dann jedoch die Kontrollstelle. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielten die Polizisten den Mann an. Der 33-Jährige wollte nun einen Fluchtversuch zu Fuß starten, konnte aber sofort daran gehindert werden. Ihm wurden Handfesseln angelegt und im weiteren Verlauf gab er an, Drogen konsumiert zu haben. Zudem fuhr er ohne die notwendige Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

