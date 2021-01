Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit geklautem E-Bike unterwegs

Tiefenort (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagvormittag einen 35-jährigen E-Bike-Fahrer auf dem Kirchplatz in Tiefenort. Dabei stellten sie Unstimmigkeiten am Zweirad fest. Zum einen war am Geschwindigkeitssensor manipuliert worden, um die Geschwindigkeit des Fahrrades zu steigern und zum anderen war das Rad derart überlackiert worden, dass eine Rahmennummer nicht mehr zu erkennen war. Die Ermittlungen brachten zu Tage, dass der Mann das Rad von einem Bekannten erworben hat. Dieser entwendete das E-Bike bereits im Jahr 2019. Die Polizisten stellten das Gefährt sicher und fertigten die entsprechenden Anzeigen.

