Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht, ohne Führerschein und Drogen dabei

Zella-Mehlis (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Dienstagnachmittag eine 43-jährige Autofahrerin in der Talstraße in Zella-Mehlis. Die Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen zeigte, dass die Frau keine notwendige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem zeigte sie typische Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Metamphetamine. Die Beamten forderten einen zusätzlichen Streifenwagen mit einer Polizistin an, die die Frau im Anschluss durchsuchte. Dabei kam ein Zipptütchen mit einer kristallinen Substanz zum Vorschein. Ein Hundeführer mit Rauschgiftspürhund wurde angefordert und der tierische Schnüffler fand weitere Betäubungsmitteln in geringer Menge im Fahrzeug. Die Frau musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und weil dies nicht der erste, sondern mittlerweile einer von vielen Fällen war, bei dem sie ohne Führerschein und berauscht am Straßenverkehr teilnahm, ordnete der zuständige Staatsanwalt die an, das Fahrzeug der 43-Jährigen einzuziehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell