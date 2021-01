Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geklaute Kennzeichen am PKW

Kloster Veilsdorf (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei stellten Montagabend einen Audi in der Straße "An der Brandenburg" in Kloster Veilsdorf fest, an dem Kennzeichen angebracht waren, die in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen von einem Dacia, der in der Thomas-Müntzer-Straße in Hildburghausen geparkt war, entwendet worden waren. Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung wurde gefertigt und die Kennzeichen sichergestellt.

