Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe ertappt

Suhl (ots)

Zwei Männer begaben sich Montagnachmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Sie nahmen sich einen Einkaufswagen und liefen durch die Gänge. Ein der beiden hängte seinen Rucksack an den Korb und steckte, verdeckt von seinem Begleiter, einige Waren in seinen Einkaufswagen und einige landeten direkt in dem Rucksack. Ein Detektiv bemerkte die Tat und sprach die Männer nach der Kassenzone an. Die anschließende Durchsuchung durch die Polizei brachte das Diebesgut zu Tage. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.

