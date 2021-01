Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebesgut in Anhänger gefunden

Suhl/Meiningen (ots)

Eine 33-jährige Frau belud Montagmittag ihren PKW, der in der Sommerbergstraße in Suhl geparkt war. Eine ihrer Taschen stellte sie einen Moment neben ihrem Fahrzeug ab. Diese Situation nutzte ein bis dato unbekannter Lastwagenfahrer, hielt neben dem Auto und entwendete die Einkaufstasche. Anschließend fuhr der Mann davon. Die 33-Jährige informierte die Polizei und gab das Kennzeichen des flüchtigen LKW an. Die Ermittlungen führten zu einem 42-jährigen Mann, der sich mittlerweile in Meiningen befand. Er wollte sich nicht zum vorgeworfenen Sachverhalt äußern. Die Durchsuchung des Führerhauses brachte kein Diebesgut hervor, jedoch stellten die Beamten einen Anhänger fest, der zum Lastwagen gehörte und dort fanden sie die zuvor entwendete Tasche. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Der 33-Jährigen konnte ihr Eigentum wieder übergeben werden.

