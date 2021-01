Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ins Schleudern geraten

Meiningen (ots)

Ein 61-jähriger Renault-Fahrer befuhr Dienstagmorgen (26.01.2021) gegen 4:00 Uhr die Landsberger Straße von Walldorf nach Meiningen. In einer Linkskurve verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und geriet ins Schleudern. Er kam auf die Gegenfahrspur, überfuhr einen Fußweg und prallte in einen geparkten PKW. Dieser wurde durch die Krafteinwirkung wiederum herumgeschleudert und beschädigte ein weiteres Fahrzeug. Der Renault prallte zu guter Letzt an ein gusseisernes Treppengeländer. Der Mann blieb unverletzt, verursachte aber einen Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Sein Renault musste abgeschleppt werden.

