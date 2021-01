Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche feierten

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei stellten Samstagabend eine Gruppe, bestehend aus elf Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 bis 19 Jahren, in der Landsberger Straße in Meiningen fest. Diese tranken gemeinsam Alkohol, hielten sich zudem nicht an den nötigen Sicherheitsabstand und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Alle elf Personen kamen aus unterschiedlichen Haushalten. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz war die Folge. Geprüft wird auch, ob ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz vorliegt. Die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen wurden über den Vorfall informiert.

