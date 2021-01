Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Hildburghausen (ots)

Am 22.01.2021 gegen 12:20 Uhr befuhr ein 18 jähriger Steinacher mit seinem BMW Mini die Wiesenstraße in Hildburghausen, an der Kreuzung Coburger Straße wollte der junge Mann in die Dammstraße einfahren. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah er aber eine querende Honda Fahrerin aus Hildburghausen und stieß mit dieser zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 EUR, der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

