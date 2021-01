Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit umgekippten Lkw

Kaltenlengsfeld (ots)

Am Freitagabend kurz nach 18 Uhr befuhr ein kleiner Lkw von Kaltennordheim in Richtung Kaltenlengsfeld. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Seite. Fahrer und Beifahrer wurden dabei leicht verletzt, es entstand geringer Sachschaden am Lkw und an der Leitplanke. Für die Dauer der Unfallaufnahme mitsamt der Bergung durch einen Abschleppdienst kam es bis etwa 21:30 Uhr zu Behinderungen.

