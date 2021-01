Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fenster eingeschmissen

Bad Salzungen (ots)

Am Samstag, den 23.01.2021 wurde kurz nach 18:00 Uhr eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in Bad Salzungen in der Straße "Am Stieg" eingeworfen. Der oder die Täter konnten nicht erkannt werden. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Tel.Nr.: 03695/5510

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell