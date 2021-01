Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 22.01.2021 um 17:30 Uhr bis Samstag, 23.01.2021 10:30 Uhr wurde in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen ein E-Bike entwendet. Das E-Bike der Marke "Tretwerk" war im Kellerbereich mittels Fahrradschloss gesichert. Der Wert des Rades wird auf ca. 1400,- geschätzt. Als Anlage ist ein Bild des E-Bikes enthalten. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Tel.Nr.: 03695/5510.

