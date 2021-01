Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: versuchter Einbruch

Zella-Mehlis (ots)

Am 24.01.2021, gegen 01.25 Uhr löste die Alarmanlage des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasiums in Zella-Mehlis aus. Vor Ort konnte Schuhabdruckspuren im Schnee sowie Hebelspuren an einer Nebeneingangstür festgestellt werden. Im Gebäude waren der oder die Täter nicht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

