Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Kennzeichen

Suhl (ots)

Zwischen dem 22.01.2021, 06.40 Uhr und dem 22.01.2021, 13.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichen von einem VW Caddy, welcher in Suhl in der Straße An der Struth abgestellt war. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst unter 03681-369224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell