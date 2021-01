Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Taxi

Suhl (ots)

Am 22.01.2021, gegen 19.50 Uhr, schlagen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Taxis ein, welches in der Auenstraße in Suhl abgestellt wurde. Anschließend wurden die Tageseinnahmen aus dem Handschuhfach entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

