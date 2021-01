Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseltank verfehlt

Eisfeld (ots)

Nicht zielsicher waren unbekannte Täter an einem Lastwagen, der auf einem Firmengelände in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld abgestellt war. Sie wollten Freitagnacht (22.01.2021) vermutlich Diesel abzapfen und dafür den Tank anbohren. Doch stattdessen trafen sie den Hydraulikbehälter und sorgten so dafür, dass etwa 170 Liter Öl ausliefen. Nach ihrem Fehlversuch flüchteten die Täter unerkannt. Die Kameraden der Feuerwehr mussten das Öl binden. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

