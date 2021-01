Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Felder zerfahren

Rohr (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr in der Zeit vom 15.01.2021 bis 17.01.2021 ein Feld unterhalb der Autobahn 71 zwischen Rohr und Kühndorf. Dort drehte er Kreise und zerfuhr so Teile des Feldes samt der bereits eingebrachten Saat. Auch ein weiteres Feld im "Kesselrain" wurde auf die beschriebene Weise zerfahren. Allerdings ereignete sich die zweite Tat am Mittwoch zwischen 6:00 Uhr und 18:00 Uhr. Ein Schaden von mindestens 400 Euro entstand. Für Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen, hat die betroffene Agrargenossenschaft 200 Euro Belohung ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kontaktbereichsbeamten oder unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

