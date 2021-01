Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Orangen verfehlten das Ziel

Schmalkalden (ots)

Ein 38-jähriger Mann begab sich Donnerstagvormittag in einen Lebensmittelmarkt in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Er ließ sich sehr viel Zeit im Markt und hantierte ständig an seinem Rucksack herum. Im Kassenbereich legte er lediglich drei Artikel auf das Band und die Kassiererin forderte ihn auf, den Rucksack zu öffnen. Der Täter weigerte sich und holte lediglich eine Flasche Haarspray aus seiner Hosentasche hervor. Anschließend wollte er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Ein älteres Ehepaar beobachtete die Situation und wollte unterstützen. Der Mann warf ein Orangennetz nach dem Dieb, welches sein Ziel jedoch verfehlte. Doch davon nicht entmutigt ergriff der Zeuge den 38-Jährigen am Arm. Dabei rutschte der Ladendieb auf dem am Boden liegenden Obst aus und stürzte. Eine mittlerweile hinzugeeilte Angestellte griff nach dem Rucksack des Täters, doch dieser riss sich los und flüchtete aus dem Markt. Vermutlich sah der 38-jährige Mann sein Fehlverhalten ein, denn etwa zwei Stunden nach der Tat stellte er sich selbst bei der Polizei.

