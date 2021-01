Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Enkeltrick versucht

Buttlar (ots)

Eine unbekannte Betrügerin versucht Donnerstagnachmittag einen ahnungslosen Senior aus Buttlar um sein Erspartes zu bringen. Sie kontaktierte ihn und gab sich als Enkeltochter aus, die soeben einen schweren Verkehrsunfall hatte und umgehend 25.000 Euro für einen Gutachter benötigte. Der Mann sagte, nicht über so viel Bargeld zu verfügen, gab aber bereitwillig seine Kontodaten heraus. Kurze Zeit später informierte er die Polizei. Der Kontaktbereichsbeamte verständigte die Tochter, die sich sofort mit der Bank in Verbindung setzte, um einen nachfolgenden finanziellen Schaden abzuwenden. Übergeben Sie niemals Kontodaten per Telefon! Behalten Sie solche Informationen stets geheim und informieren Sie die Polizei!

