Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Möglichen Einbrecher geschnappt

Immelborn (ots)

Donnerstagabend meldete der Sicherheitsdienst eines Autohandels in der Salzunger Straße in Immelborn einen Einbruch, der über die Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Ein bis dato unbekannter Täter brach über ein Fenster in einen Bürocontainer ein und durchwühlte im Anschluss den Innenraum. Nach der Tat verließ der Mann das Objekt und flüchtete. Die Beamten fuhren zur besagten Adresse, trafen aber bereits auf dem Weg dorthin auf einen jungen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Die Ermittlungen, ob es sich tatsächlich um den Einbrecher handelt, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell