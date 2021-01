Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Barchfeld-Immelborn (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 7:00 Uhr die Karl-Marx-Straße in Barchfeld-Immelborn in Richtung Salzunger Straße. Er beschädigte beim Vorbeifahren an einem geparkten PKW dessen Außenspiegel. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Die Polizisten fanden auf dem Gehweg die Spiegelkappe und -halterung des Verursacherfahrzeuges. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

