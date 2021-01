Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ruhestörung

Zella-Mehlis (ots)

Eine Ruhestörung meldete Donnerstagnacht (21.01.2021) ein Anwohner in der Hauptstraße in Zella-Mehlis. Die Beamten trafen in der Lärmwohnung drei Männer aus drei verschiedenen Haushalten an. Sie erhielten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Nachdem der Sachverhalt aufgenommen worden war, begab sich jeder in sein eigenes zu Hause und die Ruhe war wieder hergestellt.

