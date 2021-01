Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren und Kennzeichen geklaut

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Dienstagabend einen 32-jährigen Audi-Fahrer in der Walrabser Straße in Hildburghausen. Die Kontrolle zeigte, dass der Mann keinen gültigen Führerschein hat. Zudem waren die Kennzeichen am Audi gestohlen und er gab gegenüber den Polizisten an, vor Fahrtantritt Drogen genommen zu haben. Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und er erhält nun mehrere Anzeigen.

