Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Langenbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters befuhr am Freitag gegen 19:05 Uhr rückwärts die Talstraße in Langenbach. Dabei stieß er an eine Hausecke und beschädigte diese. Ein Zeuge sah, wie ein Mann ausstieg, mit einer Taschenlampe nach dem Schaden sah, sich dann jedoch wieder ins Auto setzte und davon fuhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

