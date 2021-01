Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ins Schleudern geraten

Bad Salzungen (ots)

Ein 47-jähriger Seat-Fahrer befuhr Dienstagabend die Langenfelder Straße in Bad Salzungen in Richtung Innenstadt. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er ins Schleudern, drehte sich samt PKW und prallte mit der linken Fahrzeugseite in eine Grundstücksmauer. Ein Schaden von ca. 4.000 Euro entstand. Der 47-Jährige blieb unverletzt, aber sein Auto war Schrott.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell