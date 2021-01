Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Wasungen (ots)

Ein 55-jähriger Transporter-Fahrer befuhr Montagvormittag die Meininger Straße in Wasungen. Er musste aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens halten, obwohl die Ampel für ihn grün zeigte. Der hinter ihm fahrende VW-Fahrer stoppte ebenfalls, aber der dahinter befindliche 33-jährige Opel-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den VW auf. Beide Autos rutschen daraufhin in den Transporter. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Fahrer im VW verletzte sich leicht. Sein PKW musste abgeschleppt werden.

