Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschilder umgefahren

Geisa (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 21:20 Uhr die Rhönstraße in Geisa in Richtung Schleid. In der Nähe eines Lebensmittelmarktes überfuhr er aus ungeklärter Ursache die dortige Verkehrsinsel und zerstörte zwei Verkehrsschilder. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

